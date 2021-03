Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut garder espoir dans le dossier Sergio Ramos !

Publié le 13 mars 2021 à 12h10 par D.M.

Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour renouveler son bail. Plusieurs points de désaccord subsisteraient notamment sur la durée du contrat.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos ne parvient pas à trouver d’accord avec le Real Madrid pour prolonger son bail, et ce malgré sa proximité avec le président Florentino Perez. Présent en conférence de presse ce jeudi, le défenseur espagnol a confirmé que la situation était toujours dans l’impasse : « Il y a beaucoup d'incertitude. J'aimerais pouvoir dire quelque chose, mais il n'y a rien de nouveau (...) Je vous garantis que lorsqu'il y en aura des nouvelles, je serai le premier à l'annoncer. Mais maintenant, je suis calme. Maintenant, je me concentre pour savourer cette année ». Annoncé dans le viseur du PSG et de plusieurs équipes de Premier League, Sergio Ramos préfèrerait rester au Real Madrid la saison prochaine, mais les négociations n’iraient pas dans le bon sens.

La situation ne s’arrange pas pour Sergio Ramos