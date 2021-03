Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bernat n'a jamais eu de doutes pour son avenir !

Publié le 16 mars 2021 à 19h10 par A.C.

Juan Bernat, arrivé en provenance du Bayern Munich en 2018, s’est exprimé au sujet de sa prolongation avec le Paris Saint-Germain.

D’énormes doutes entouraient son arrivée. Recruté par Pep Guardiola au Bayern Munich en 2014, Juan Bernat rejoignait le Paris Saint-Germain avec la réputation de joueur fragile, qui n’a jamais pu montrer toute l’entendue de son talent en Bundesliga. Pourtant, l’Espagnol s’est rapidement affirmé comme un titulaire indiscutable de Thomas Tuchel. Malheureusement pour lui et le PSG, il a été stoppé par une grave blessure au genou en septembre dernier et Tuchel comme son successeur Mauricio Pochettino n’ont pu que regretter cette absence.

« J'avais très envie de poursuivre l'aventure avec le PSG »