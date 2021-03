Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : Pérez prêt à faire un geste pour Benzema ?

Publié le 16 mars 2021 à 18h30 par A.C.

A un an et demi de la fin de son contrat avec le Real Madrid et à 33 ans, Karim Benzema semble commencer à s’inquiéter pour son avenir.

Ils sont nombreux à avoir voulu lui ravir le numéro 9, mais Karim Benzema a toujours gardé son trône au Real Madrid. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, il est d’ailleurs devenu la seule véritable star de l’attaque madrilène, conforté par les absences répétées d'Eden Hazard ou encore les flop Luka Jovic, Marco Asensio et Vinicius Jr. Ses prestations sont unanimement saluées et face à l’Atalanta ce mardi, il pourrait qualifier le Real Madrid pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Mais il ne faut pas oublier qu’il ne reste plus qu’un an et demi de contrat à Benzema ! Logique ainsi que le Français commence à évoquer son avenir, lançant d’ailleurs un message à son président Florentino Pérez. « Ma prolongation ? Mon plan est de prendre jour après jour, match après match » a tout récemment confié l’attaquant du Real Madrid, en conférence de presse. « Ma porte est ouverte et si le président veut me prolonger, je suis là. C’est le meilleur club du monde ». Pourtant, en Espagne on parle surtout de Kylian Mbappé ou encore d’Erling Haaland pour l’avenir du club madrilène et de moins en moins de Benzema...

Le Real Madrid n’est pas pressé

Un attaquant de la trempe de Karim Benzema intéresserait n’importe quel club au monde. Mais le Français n’a d’yeux que pour le Real Madrid. D’après les informations de RMC Sport , Benzema a l’intention de terminer sa carrière au sein du club madrilène, qu’il a rejoint en 2009 en provenance de l’Olympique Lyonnais. Mais il devra prendre son mal en patience. La politique du Real Madrid pour les joueurs de plus de 30 ans est assez particulière, avec des prolongations d’année en année pour certains éléments. Cela sera-t-il le cas pour Benzema également ? Le Real Madrid semble souhaiter se donner un peu de temps, avant de prendre une véritable décision.

Benzema, l’homme du président