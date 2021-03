Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a tenté de souffler ce joueur à Leonardo...

Publié le 16 mars 2021 à 23h45 par A.C.

En fin de contrat avec le PSG, Juan Bernat aurait bien pu retrouver le championnat espagnol.

Considéré comme un titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain depuis son arrivée, Juan Bernat a beaucoup manqué à l’équipe cette saison. Il s’est en effet gravement blessé au genou en septembre dernier, laissant donc Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker comme seules option à gauche de la défense. Mais cette blessure est également arrivée au moment où devait se décider l’avenir de Bernat ! Son contrat se terminait en effet en juin prochain et à l'étranger on a essayé de berner le PSG...

Bernat passe sous le nez du FC Barcelone