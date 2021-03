Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Di Maria et Bernat, Leonardo vise Neymar et Mbappé !

Publié le 16 mars 2021 à 19h30 par Amadou Diawara mis à jour le 16 mars 2021 à 19h33

Après avoir prolongé Angel Di Maria il y a quelques jours, Leonardo vient d'officialiser le renouvellement de Juan Bernat. A présent, le directeur sportif du PSG peut concentrer tous ses efforts sur Neymar et Kylian Mbappé. Si les négociations avancent bien pour la star brésilienne, la tâche serait beaucoup plus compliquée avec le champion du monde français.

En fin de contrat le 30 juin, Angel Di Maria et Juan Bernat devaient prolonger au plus vite avec le PSG pour ne pas partir librement et gratuitement l'été prochain. Pour ne pas voir ce scénario se produire, Leonardo a fait le nécessaire pour ses deux joueurs. En effet, Angel Di Maria a prolongé son contrat il y a quelques jours et a fait part de son immense satisfaction d'avoir étendu son bail d'une saison, plus une en option. « Mon premier sentiment après ma prolongation ? Tout d'abord, je suis très heureux ! Je suis très content de pouvoir prolonger d’une année de plus, plus une autre optionnelle, cette aventure au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai toujours dit que j'étais très heureux à Paris, et ma famille l’est aussi. Mes filles adorent Paris, leur école, leurs amis. Mon souhait était donc de continuer ici parce que je me sens très bien dans ce club, cette ville. Si j'ai renouvelé mon contrat, c'est aussi parce que le club est content de moi, et également car l’entraîneur est heureux. J’espère avoir la chance de pouvoir rester dans l'histoire du club » , s'est réjoui Angel Di Maria (33 ans) lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG.

«Il y a un très beau projet ici, dont je suis heureux de faire partie»

En ce qui concerne Juan Bernat, le PSG a officialisé son renouvellement ce mardi soir. Désormais engagé jusqu'au 30 juin 2025, l'international espagnol a expliqué son choix de parapher un nouveau bail avec le club de la capitale . « Je suis très heureux d'avoir pu prolonger mon contrat avec Paris, j'ai toujours dit que je me sentais bien ici. J'avais très envie de poursuivre l'aventure avec le club, c'est arrivé, et j'en suis très heureux. Pourquoi j’ai prolongé ? C'est un tout, c'est le club, c'est l'affection que me porte tout le monde ici, les supporters, mes coéquipiers... Il y a un très beau projet ici, dont je suis heureux de faire partie. Je crois que nous pouvons réaliser beaucoup de choses ensemble, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu continuer ici, et j'espère pouvoir jouer encore plusieurs années » , a précisé Juan Bernat (28 ans) sur le site officiel du PSG. Maintenant qu'il a bouclé les prolongations d'Angel Di Maria et de Juan Bernat, Leonardo peut désormais se focaliser sur Neymar et Kylian Mbappé.

Neymar in, mais Mbappé out ?