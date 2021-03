Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un protégé de Longoria livre les coulisses de son arrivée !

Publié le 17 mars 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Désiré par Pablo Longoria au cours du mercato hivernal, Pol Lirola est finalement arrivé à l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le défenseur espagnol évoque le rôle décisif de son président dans ce transfert.

Alors qu’il connaissait déjà bien Pablo Longoria de leur première collaboration par le passé à la Juventus Turin, Pol Lirola a été l’un des choix prioritaires du dirigeant espagnol durant le mercato hivernal, lorsque ce dernier était encore directeur sportif de l’OM avant de s’emparer ensuite de la présidence du club. Interrogé dans les colonnes de La Provence ce mercredi, Lirola livre les coulisses de son arrivée à l’OM, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 12M€, et assure que Longoria a joué un rôle capital dans cette opération.

« Longoria croyait en moi »