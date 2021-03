Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Barcelone, on ne lâche rien pour Messi

Publié le 17 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Ayant égalé le record de matchs disputés par Xavi Hernandez au FC Barcelone, Lionel Messi a une nouvelle fois été incité à rester au Barça alors que le PSG continuerait de travailler sur sa venue.

Dans les petits papiers du PSG et de Leonardo, Lionel Messi a une valeur inestimable aux yeux du FC Barcelone et de ses dirigeants. C’est la raison pour laquelle Joan Laporta fait son maximum afin de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Mais le président du Barça n’est pas le seul à être sur le pont pour convaincre Messi de prolonger. Son entraîneur Ronald Koeman lui a rendu hommage lundi pour avoir égalé le record de Xavi Hernandez en terme de matchs disputés sous la tunique du Barça . « Que peut-on dire de plus sur Messi ? Le niveau qu’il affiche depuis des années, le nombre de matchs pour le Barça... il a égalé le record de Xavi et lors du prochain match il le dépassera ! Il est l’homme le plus important de l’histoire du Barça. Heureusement qu’il est toujours avec nous ». Et Xavi s’est lui aussi permis de livrer un message à Lionel Messi dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du FC Barcelone.

« J’espère que tu feras plus, que tu continueras pendant des nombreuses autres saisons »