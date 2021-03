Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Xavi… Messi reçoit des messages forts pour son avenir !

Publié le 16 mars 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors que son contrat au FC Barcelone expirera le 30 juin prochain, Lionel Messi a une nouvelle fois reçu des messages l’enjoignants à rester en Catalogne la saison prochaine de la part de Ronald Koeman et de Xavi.

Que décidera Lionel Messi en fin de saison ? Pour l’heure, la réponse à cette question est plus incertaine que jamais. En effet, l’international arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain et aura alors l’occasion de quitter son club de toujours, chose qu’il souhaitait déjà faire l’été dernier. Tout ce qu’il a à faire pour cela, c’est simplement ne pas prolonger son bail au Barça. Mais tandis que le PSG se verrait bien accueillir l’Argentin cet été, le FC Barcelone n’a pas encore perdu l’espoir de voir Lionel Messi accepter de parapher un nouveau bail afin de terminer sa carrière là où il l’a commencée. Cela a d’ailleurs des chances de se produire grâce à l’élection de Joan Laporta il y a un peu plus d’une semaine, le nouveau président du FC Barcelone étant le seul à être en mesure de convaincre La Pulga de rester comme le10sport.com vous le révélait.

« Heureusement qu’il est toujours avec nous »

Mais malgré l’accession au pouvoir de celui qui fut déjà président du Barça entre 2003 et 2010, rien n’est gagné pour autant. En effet, encore faudra-t-il convaincre l’Argentin avec un projet sportif à la hauteur de ses ambitions. Mais en plus de cela, il faut bien évidemment faire la cour à Lionel Messi afin qu’il soit sache à quel point il est important pour le FC Barcelone, si ce n’est crucial. Et c’est précisément en ce sens que s’est employé Ronald Koeman en conférence de presse ce lundi soir après le match de Liga du Barça contre la SD Huesca (victoire 4-1 des Barcelonais). « Il est l’homme le plus important de l’histoire du Barça. Heureusement qu’il est toujours avec nous », a lancé Ronald Koeman dans des propos rapportés par MARCA .

« L’histoire continue »