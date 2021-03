Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane viendrait empiéter sur le territoire de Leonardo !

Publié le 17 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane n’aurait pas oublié Paul Pogba qui figurerait tout en haut sur la liste du Real Madrid pour le mercato estival.

Samedi, Foot Mercato apportait des précisions sur le feuilleton Paul Pogba et le relançait totalement du côté du PSG. En effet, à en croire le média, Leonardo chercherait à tout prix à recruter un milieu relayeur en marge du prochain mercato. Et pour ce faire, le directeur sportif du PSG songerait à Pogba, dont le contrat à Manchester United court jusqu’en juin 2022. Des contacts auraient déjà été noués avec Mino Raiola, le sulfureux agent du champion du monde. Cependant, le PSG ne serait pas seul dans ce dossier.

Pogba toujours dans les petits papiers de Zidane