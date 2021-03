Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mitroglou en Grèce, ça donne quoi ?

Publié le 17 mars 2021 à 14h10 par La rédaction

Ancien attaquant de l’OM, Kostas Mitroglou peine à retrouver sa forme d’antan. De retour en Grèce, le buteur se bat pour de nouveau faire trembler les filets.

Arrivé à la dernière minute du mercato d’été 2017 à Marseille, Kostas Mitroglou n’a jamais su s’imposer à l’OM. Décrit comme un « panic-buy », l’attaquant grec n’a inscrit que 16 buts en 50 apparitions sous le maillot phocéen. Un an et demi après son arrivée, il est envoyé en prêt à Galatasaray où il ne brillera pas plus qu’en France. 6 mois plus tard, le club stambouliote lâche Mitroglou au PSV Eindhoven. Aux Pays-Bas, il dispute 18 matchs mais ne parvient toujours pas à retrouver le niveau qu’il affichait à Benfica. Après ses deux prêts difficiles, il est donc de retour à l’OM dans l’anonymat le plus total. Ne figurant pas dans les plans de Villas-Boas, il cherche tant bien que mal une porte de sortie. Une fois de plus, Mitroglou passe une demi-saison sans jouer, avant de résilier son contrat avec Marseille et de signer à l’Aris Salonique FC, en Grèce, son pays natal.

« Ce qui me laisse dubitatif, c'est la période durant laquelle il n'a pas enchaîné les matchs »