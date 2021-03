Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, salaires… Le Barça aurait posé sa condition pour Agüero !

Publié le 17 mars 2021 à 14h00 par Th.B.

Alors que la presse fait savoir que Joan Laporta essaierait de convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat en faisant venir Sergio Agüero au FC Barcelone, la vérité serait tout autre. Explications.

Sergio Agüero pourrait débarquer au FC Barcelone cet été. As révélait d’ailleurs dernièrement que le président du Barça Joan Laporta aurait considérablement avancé dans cette opération. L’occasion pour Pep Guardiola de calmer tout le monde au micro de beIN SPORTS concernant le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City dont le contrat expirera en juin prochain. « Sergio est peut-être LA légende. C’est une personne adorable et ce qu’il a fait… nous allons décider de ce qu’il y a de mieux pour les deux camps » . Quoi qu’il en soit, le recrutement d’Agüero ne serait pas une priorité pour le FC Barcelone.

Agüero au FC Barcelone seulement en cas de départ de Messi ?