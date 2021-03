Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tâche de Longoria se complique avec Thauvin !

Publié le 17 mars 2021 à 12h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Florian Thauvin pourrait quitter l'OM s'il ne prolonge pas très vite. Pour ne pas arranger les affaires de Pablo Longoria, le nouveau président marseillais, un nouveau club serait entré en scène pour s'offrir les services de son ailier droit. Selon la presse italienne, Valence serait prêt à batailler avec le Milan AC, Séville et Leicester pour le recrutement de Florian Thauvin.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Florian Thauvin se rapproche chaque jour un peu plus d'un départ. Et pourtant, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Pablo Longoria fait tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre son numéro 26 de parapher un nouveau bail. Mais malheureusement pour le nouveau président de l'OM, il aurait de plus en plus d'adversaires en ce qui concerne Florian Thauvin.

Valence également dans le coup pour Florian Thauvin ?