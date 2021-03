Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tebas jette un froid sur l’arrivée de Mbappé au Real Madrid !

Publié le 17 mars 2021 à 12h15 par Th.B.

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid ces derniers temps, Kylian Mbappé ne pourrait cependant pas quitter le PSG pour s’engager en faveur de la Casa Blanca d’après le président de la Liga compte tenu de la mauvaise santé financière du club merengue.

Président de la Liga, Javier Tebas ne se fait généralement pas prier pour donner son avis publiquement sur des rumeurs de transfert. N’ayant pas recruté cet hiver et l’été dernier, le Real Madrid pourrait frapper très fort sur le marché et seraient sur les rangs pour s’attacher les services de Cristiano Ronaldo, d’Erling Braut Haaland ou encore de Kylian Mbappé. D’ailleurs, mercredi dernier, la Cadena SER révélait que l’attaquant du PSG aurait repoussé à trois reprises des offres de la direction du PSG concernant sa prolongation de contrat, le sien expirant en juin 2022. Et le média ibérique assurait que le Real Madrid resterait en embuscade afin de frapper au moment opportun à la fin de la saison. Mais pour Tebas, une opération de ce calibre n’est pas réaliste compte tenu de la situation économique dans laquelle le Real Madrid et le football espagnol en général se trouvent.

Javier Tebas ne croit pas en l’arrivée de Kylian Mbappé