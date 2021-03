Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’étonnante idée de Laporta pour remplacer Lionel Messi !

Publié le 28 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Lionel Messi n’a toujours pas décidé pour son avenir et un départ du FC Barcelone reste donc possible. Une catastrophe à laquelle Joan Laporta se préparerait…

L’été dernier, alors qu’il souhaitait quitter le FC Barcelone, Lionel Messi avait été retenu par sa direction. Cette fois, l’Argentin aura la possibilité de s’en aller. En effet, La Pulga est en fin de contrat et un départ libre sera donc possible. Mais tout juste nommé président du Barça, Joan Laporta veut empêcher cela. Le nouveau patron blaugrana a fait de la prolongation de Messi sa grande priorité et d’ici peu, les grandes manoeuvres seront lancées pour tenter de conserver la star argentine en Catalogne.

Fekir à la place de Messi ?