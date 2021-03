Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pjanic envoie un message fort à Messi pour son avenir !

Publié le 27 mars 2021 à 9h15 par Th.B.

Bien qu’il ne dispose pas d’un gros temps de jeu au FC Barcelone, Miralem Pjanic se sent bien au Barça et compte bien poursuivre son aventure blaugrana aux côtés de Lionel Messi pourtant annoncé du côté du PSG.

Arrivé au FC Barcelone lors du dernier mercato dans le cadre d’un montage financier entre la Juventus et le Barça qui a vu Arthur Melo faire le chemin inverse, Miralem Pjanic n’a cependant pas clairement eu sa chance sous les ordres de Ronald Koeman qui semble mettre l’accent sur la jeunesse encadrée par certains cadres indéboulonnables comme Jordi Alba, Sergio Busquets, Gerard Piqué et bien évidemment Lionel Messi. Résultat ? Pjanic doit se contenter des miettes et d’une place de joker de luxe. Un rôle qui ne l’alerte pas forcément bien qu’il ait admis à Téléfoot le mois dernier que sa situation n’était pas idyllique. Néanmoins, Lionel Messi lui permet de relativiser et le milieu de terrain du Barça s’est enflammé lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo sur sa relation avec le capitaine du FC Barcelone. Annoncé sur le départ du côté du PSG ou encore de Manchester City, Lionel Messi a été incité à rester au FC Barcelone par l’international bosnien et donc, de snober le PSG au passage.

« Je ne sais pas ce qu'il fera mais j'aimerais être de nombreuses années à ses côtés »