Mercato - OM : Arkadiusz Milik va-t-il déjà partir cet été ?

Publié le 27 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Arrivé cet hiver à l’OM, Arkadiusz Milik serait l'une des priorités de la Juventus en vue du prochain mercato. Alors que le Polonais a récemment fait part de son envie de rejoindre un grand club européen, voyez-vous l’attaquant plier bagage dans les prochains mois ?

A peine arrivé, déjà parti ? Prêté à l’OM avec obligation d’achat par le Napoli durant le mois de janvier, Arkadiusz Milik suscite déjà de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. D’après la presse italienne, la Juventus souhaiterait s’attacher les services du Polonais dès cet été, et l’Olympique de Marseille pourrait être dans l’obligation de lâcher sa nouvelle recrue. En effet, la Gazzetta dello Sport a révélé qu’un accord verbal avait été passé entre la direction phocéenne et Milik, permettant à ce dernier de faciliter son départ si l’OM venait à ne pas se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Le quotidien italien ajoute même ce vendredi qu’Arkadiusz Milik souhaiterait rejoindre la Juve. Les Bianconeri ne sont pas les seuls à lorgner l’attaquant de 27 ans puisque l’Inter, la Roma, la Fiorentina ou encore l’Atlético de Madrid seraient également à l’affût.

Un départ déjà au programme pour Arkadiusz Milik ?