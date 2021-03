Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Arturo Vidal, c’est déjà réglé !

Publié le 27 mars 2021 à 18h30 par B.C.

Malgré la volonté de Jorge Sampaoli de s’attacher ses services, Arturo Vidal ne devrait pas débarquer à l’OM cet été.

Arrivé à l’OM il y a quelques semaines, Jorge Sampaoli tente d’insuffler un souffle nouveau au club phocéen. Cependant, il faudra attendre plusieurs mois avant de voir le réel impact de l’Argentin sur son groupe, d’autant que de gros changements sont attendus à Marseille. Douze joueurs, actuellement prêtés à l'OM ou bientôt libres, verront en effet leur contrat prendre fin à l’issue de la saison, obligeant Pablo Longoria à se montrer actif lors du prochain mercato, et Jorge Sampaoli jouera à cette occasion un rôle important. « Le recrutement d’un joueur ne se fait pas seulement sur ses qualités individuelles, il faut prendre en compte l’adaptation à une ville, à un style de jeu, à un entraîneur. Il faut donner au coach des profils qui correspondent à ce qu’il veut mettre en place. Il faut des joueurs compatibles avec toutes les particularités du club. Ce n’est pas pareil de recruter un joueur à Sassuolo ou à l’OM. Chaque club à ses spécificités », confiait le président de l’OM cette semaine, au cours d’un entretien accordé à la Cadena SER .

Sampaoli rêve de Vidal

Et Jorge Sampaoli aurait déjà quelques noms en tête pour renforcer sa nouvelle équipe. En février dernier, le média italien Calciomercatonews annonçait que l’Argentin souhaitait notamment mettre la main sur Arturo Vidal. Le milieu de 33 ans connaît très bien Jorge Sampaoli puisque ce dernier a été son entraîneur en sélection du Chili entre 2012 et 2016. Un intérêt confirmé quelques jours plus tard par l’entourage du joueur auprès du quotidien chilien La Tercera : « Sampaoli a parlé avec Arturo car il le veut à Marseille. C’est une option qui lui plait. Mais il faut savoir ce qui va se passer à l’Inter la saison prochaine. » Alors que l’Inter Milan ne verrait pas forcément d’un mauvais oeil le départ d’Arturo Vidal, qui peine à s’imposer depuis son arrivée en provenance du FC Barcelone l’été dernier, l’OM pouvait alors espérer réaliser un joli coup avec le natif de San Joaquin, mais cela semble perdu d’avance.

« Il reste à l’Inter »