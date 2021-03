Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Juventus, Everton… Moise Kean a bien tranché pour son avenir !

Publié le 27 mars 2021 à 18h15 par B.C.

Prêté au PSG cette saison, Moise Kean s’est rapidement adapté à son nouveau club, et comme vous l’a récemment annoncé le 10 Sport, l’international italien souhaite prolonger son expérience dans la capitale.

Pour pallier les départs d’Éric-Maxim Choupo-Moting et Edinson Cavani, Leonardo a tenté un coup en misant sur Moise Kean, prêté par Everton. Pari gagnant pour le directeur sportif du PSG. En 33 apparitions sous le maillot rouge et bleu, l’international italien a déjà inscrit 17 buts, de quoi s’interroger désormais sur son avenir. Aucune option d’achat n’a été incluse dans le contrat de Kean au PSG, et les plans d’Everton le concernant restent incertains. De son côté, la Juventus suivrait de près les prestations de son ancien joueur et souhaiterait le récupérer en vue de la saison prochaine.

Kean veut rester au PSG