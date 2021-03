Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’est pas au bout de ses problèmes avec Kean...

Publié le 27 mars 2021 à 16h30 par A.C.

Actuellement prêté par Everton au Paris Saint-Germain, Moise Kean ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Titulaire au Paris Saint-Germain en seulement quelques mois, Moise Kean est l’un des très jolis coups de Leonardo. L’international italien s’est relancé au PSG, après deux saisons compliquées entre l’Hellas Verona et Everton. Rapidement, la question de son avenir s’est posée. Kean n’est en effet que prêté au PSG et aucune option d’achat n’a été insérée lors de son arrivée. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, l’intention de Leonardo est de le garder au-delà de son prêt. En Angleterre on explique toutefois que les prestations de Kean pourraient pousser Everton à se montrer très gourmand, un facteur important en pleine crise sanitaire. Le PSG doit également faire face à la forte concurrence de la Juventus, qui souhaiterait rapatrier son ancien prodige, qui selon nos informations donne pour le moment la priorité au club parisien.

Kean refroidi par les différentes rumeurs autour du PSG ?

Ce samedi, Tuttosport explique que plus qu’une piste, Moise Kean serait une véritable priorité pour la Juventus. La tendance donne en effet une Vieille Dame qui se veut toujours plus italienne, avec donc des jeunes à fort potentiel comme Moise Kean. D’après les informations du quotidien, l’attaquant aimerait continuer au PSG, mais plutôt facteur pourraient le pousser à envisager un retour à Turin. Mauro Icardi en est un. L’Argentin n’aurait aucune intention de quitter le PSG et Kean craindrait donc d’avoir moins de place à l’avenir. L’autre facteur qui pourrait effrayer l’Italien, serait le mercato de Leonardo. Tuttosport explique en effet que les différentes rumeurs autour de Lionel Messi ou Sergio Aguero ne pousseraient pas vraiment Kean à rester au PSG.

Raiola, l’énorme atout de la Juventus