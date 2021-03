Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli est face à un mur pour Arturo Vidal !

Publié le 27 mars 2021 à 16h10 par Th.B.

Pour renforcer son effectif à l’OM, Jorge Sampaoli songerait à Arturo Vidal, mais devrait parvenir à prendre Flamengo et Galatasaray de vitesse dans cette opération.

Entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli cultiverait le désir de renouer sa collaboration avec Arturo Vidal qu’il a côtoyé lors de son passage à la tête de la sélection chilienne. Alors qu’il est sous contrat à l’Inter jusqu’en juin 2022 avec une année supplémentaire en option, Vidal pourrait être vendu par l’Inter à l’intersaison pour des raisons financières entre autres. Bien qu’Arturo Vidal veuille poursuivre à l’Inter, son départ ne serait pas à exclure et l’OM resterait en embuscade selon TMW . Néanmoins, le club phocéen ne semble pas être l’unique équipe cultivant un intérêt pour l’ancien joueur du FC Barcelone, du Bayern Munich et de la Juventus.

Flamengo et Galatasaray pour compromettre les plans de l’OM