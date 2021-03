Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arturo Vidal affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 26 mars 2021 à 8h15 par A.D.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec l'Inter, Arturo Vidal serait dans le viseur de l'OM. Mais, lors d'un entretien avec son compatriote et ami Mauricio Isla, l'international chilien a ouvert clairement la porte à un départ vers Flamengo.

Pour renforcer son effectif, Jorge Sampaoli voudrait notamment se jeter sur Arturo Vidal. Toutefois, Pablo Longoria, le président de l'OM, serait déjà contraint d'oublier l'idée de recruter le Chilien cet été. Lors d'un entretien accordé à ADN Deportes dernièrement, un proche d'Arturo Vidal a affirmé qu'un départ avant le 30 juin 2022 n'était pas du tout prévu. « Arturo ne quittera pas l’Inter avant la fin de son contrat » , a lâché simplement cette source. Et pour ne pas arranger les affaires de l'OM, Arturo Vidal a annoncé lui-même qu'il espérait rejoindre un jour Flamengo.

Arturo Vidal veut rejoindre Flamengo