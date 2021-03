Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Mauro Icardi pourrait être…

Publié le 26 mars 2021 à 7h45 par T.M.

Alors que Mauro Icardi pourrait quitter le PSG cet été, son avenir pourrait s’écrire du côté de l’AS Rome, où il existerait toutefois quelques obstacles pour cette opération.

Après seulement 2 saisons au PSG, Mauro Icardi pourrait déjà faire ses valises. Alors que l’Argentin est encore sous contrat jusqu’en 2024, l’heure du départ pourrait sonner. De plus en plus, il est question d’un départ d’Icardi, qui pourrait bien faire son retour en Serie A, où il a gardé une belle cote depuis son expérience à l’Inter Milan. Mais quel club pourrait être en mesure de l’accueillir ? Alors que les regards se tournent vers la Juventus, Sport Mediaset a expliqué que l’intérêt des Turinois se serait quelque peu refroidi. Ce qui pourrait bien profiter à l’AS Rome, à la recherche du successeur d’Edin Dzeko.

Direction l’AS Rome ?