Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le feu vert pour ce joueur du Barça, si…

Publié le 26 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Prêté au Betis Séville, Emerson n’a toujours pas arboré la tunique du FC Barcelone et pourrait ne jamais porter le maillot du Barça sur ses épaules. Le PSG serait en effet intéressé par son profil et serait en mesure de s’attacher ses services contre 25M€

Recruté en 2019 puis prêté au Betis Séville jusqu’en juin prochain, Emerson devrait donc enfin déposer ses valises au FC Barcelone à l’intersaison. Le latéral droit pourrait prendre la succession de Sergi Roberto, susceptible d’être vendu cet été, soit à un an de l’expiration de son contrat selon Mario Cortegena. Cependant, le défenseur brésilien figurerait dans les petits papiers de Leonardo. Malgré l’option d’achat d’Alessandro Florenzi qui devrait être levée, Leonardo prévoirait d’attirer un nouvel arrière latéral, semblant non satisfait du rendement de Colin Dagba et de Thilo Kehrer. Et le directeur sportif du PSG serait d’ores et déjà fixé.

Le Barça prêt à laisser filer Emerson pour 25M€