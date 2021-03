Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà une recrue à 12M€ pour Sampaoli ?

Publié le 26 mars 2021 à 5h30 par T.M.

Prêté cet hiver avec option d’achat à l’OM, Pol Lirola semble bien parti pour continuer l’aventure avec le club phocéen et Jorge Sampaoli.

Lors du dernier mercato estival, l’OM s’était séparé de Bouna Sarr et n’avait pas réussi à le remplacer. Il aura finalement fallu attendre le dernier mois de janvier pour assister à l’arrivée d’un nouvel arrière droit. Pablo Longoria a ainsi activé ses réseaux et a réussi à boucler l’arrivée de Pol Lirola. A 23 ans, l’Espagnol a été prêté avec option d’achat, estimée à 12M€, par la Fiorentina. Si le club phocéen en a donc envie, Lirola pourrait donc devenir un joueur de l’OM à part entière. Et visiblement, on en prendrait bien le chemin.

Vers un transfert définitif ?