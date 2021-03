Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La balle est dans le camp de Florentino Pérez pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 26 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Décidé à revenir au Real Madrid, Cristiano Ronaldo s’en remet désormais à la décision de Florentino Pérez, président de la Casa Blanca.

Suite à l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions, un énorme froid a été jeté sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. En effet, le Portugais a toujours soif de titres et ne pouvant pas s’imposer en Europe, il pourrait donc aller réaliser ses ambitions ailleurs. Ainsi, malgré un contrat jusqu’en 2022, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises cet été. Les rumeurs sont nombreuses et il est notamment question d’un possible retour au Real Madrid, là où il a tout gagné entre 2009 et 2018 avant de prendre la direction de la Juventus.

« Cela va dépendre d’eux »