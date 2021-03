Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid passe à l'action pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 mars 2021 à 12h15 par D.M.

Président du Real Madrid, Florentino Perez discuterait avec l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, afin d'évoquer un retour du joueur à la Casa Blanca.

Partira, ne partira pas ? L’avenir de Cristiano Ronaldo fait l’objet de nombreuses rumeurs, parfois contradictoires. Tuttosport annonce, ce jeudi, que l’attaquant portugais pourrait rester à la Juventus la saison prochaine. Mais C alciomercato.com dément cette information et annonce que le joueur de 36 ans souhaiterait quitter le club turinois. Annoncé dans le viseur du PSG, Ronaldo privilégierait un retour au Real Madrid, club dont il a porté les couleurs entre 2009 et 2018. Et les premières discussions auraient débuté entre les deux parties.

Perez discuterait avec l'agent de Ronaldo