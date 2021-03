Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cristiano Ronaldo fait un grand pas vers Florentino Pérez !

Publié le 25 mars 2021 à 5h00 par T.M.

Annoncé de retour au Real Madrid, Cristiano Ronaldo serait visiblement prêt à faire un geste pour rendre cela possible.

Depuis l’élimination de la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les rumeurs ne cessent de se multiplier concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo. En effet, ce nouvel échec de la Vieille Dame sur la scène européenne pourrait cause le départ du Portugais. Et malgré ses 36 ans, Cristiano Ronaldo a toujours pour ambition de gagner des titres et c’est pour cela qu’il viserait notamment un retour au Real Madrid, club qu’il a quitté en 2018 pour rejoindre la Juventus.

Pas une question d’argent !