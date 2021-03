Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo reçoit de précieux conseils pour son avenir !

Publié le 24 mars 2021 à 12h15 par G.d.S.S.

Alors qu’un départ de la Juventus est évoqué avec insistance pour Cristiano Ronaldo l’été prochain et intéresserait notamment le PSG, son sélectionneur national Fernando Santos lui glisse des conseils en coulisses.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait changer d’air l’été prochain. L’attaquant portugais aurait été refroidi par l’élimination en 8es de finale de la Ligue des Champions, et plusieurs prétendants de taille seraient déjà sur les rangs pour l’attaquant portugais tels que le PSG et le Real Madrid. En attendant de savoir quel sera le verdict livré par CR7, Fernando Santos a évoqué le sujet en conférence de presse.

« On parle beaucoup »