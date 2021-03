Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid afficherait une certitude pour Mbappé !

Publié le 24 mars 2021 à 10h15 par A.M.

Grand objectif du Real Madrid, Kylian Mbappé tarde à prolonger son contrat avec le PSG. Une situation qui fait des heureux du côté Merengue où l'espoir est de mise.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français prend fin en juin 2022 et il n'a toujours pas prolongé son bail. Et alors que le PSG a longtemps affiché sa confiance dans ce dossier, il semblerait que la donne ait changé. Leonardo multiplie les sorties afin de mettre la pression sur le Champion du monde. Dimanche, après la belle victoire contre l'OL (4-2), le directeur sportif du PSG en rajoutait une couche : « Comme on a dit, on va arriver à un moment où cela sera plus clair pour son futur . » Et du côté du Real Madrid, la situation fait des heureux.

Le Real Madrid reprend espoir pour Mbappé