Mercato - PSG : Leonardo fait une nouvelle annonce sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 21 mars 2021 à 23h45 par B.C.

Interrogé au terme de la victoire parisienne face à l’OL (4-2) ce dimanche, Leonardo a de nouveau évoqué l’avenir de Kylian Mbappé, lié au PSG jusqu’en juin 2022.

Comme vous l’a révélé le10sport.com il y a quelques jours, le PSG est tout proche du but pour la prolongation de Neymar, mais le club doit encore travailler pour Kylian Mbappé. Le club de la capitale continue de discuter avec le Bondynois pour le convaincre de signer un nouveau bail à Paris, mais Kylian Mbappé n’a pas encore tranché pour son avenir. Leonardo l’a pourtant assuré, il sera bientôt temps pour le champion du monde tricolore de prendre une décision définitive, le PSG voulant avoir un plan B au cas où le numéro 7 décidait de ne pas prolonger son expérience parisienne. En attendant, Kylian Mbappé s’est de nouveau illustré ce dimanche soir en inscrivant un doublé face à l’OL (4-2), totalisant désormais 100 buts en Ligue 1. Interrogé au micro de Canal + à l’issue de la victoire, Leonardo n’a pas échappé à la question concernant l’avenir de son joueur.

« Comme on a dit, on va arriver à un moment où cela sera plus clair pour son futur »