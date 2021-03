Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo dans le dossier Harry Kane ?

Publié le 21 mars 2021 à 21h10 par D.M.

En cas de départ de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino envisagerait de recruter Harry Kane. Mais le PSG devra casser sa tirelire s'il souhaite s'offrir l'attaquant anglais, désireux de remporter de nombreux trophées.

Le dossier Kylian Mbappé est l’une des grandes priorités de Leonardo. Le directeur sportif du PSG tente de convaincre son attaquant de rester à Paris la saison prochaine, mais comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 19 mars dernier, le joueur n’a toujours pris aucune décision. Courtisé par le Real Madrid, Mbappé devrait donner sa réponse dans les prochains jours, mais Mauricio Pochettino se prépare à toutes les éventualités et notamment à celle de perdre le champion du monde à la fin de la saison. Selon les informations du Mirror, l’entraîneur du PSG souhaiterait recruter Harry Kane, mais ce dossier s’annonce hors de portée pour le club parisien.

Harry Kane serait prêt à quitter Tottenham, mais...