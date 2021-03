Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros coup de tonnerre pour l'avenir d'Erling Haaland ?

Publié le 21 mars 2021 à 20h00 par D.M.

Erling Braut Haaland aurait prévu de rester au Borussia Dormtund jusqu’en 2022. Mais les performances du Borussia Dormtund pourraient avoir une incidence sur son avenir. Explications.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dormtund, Erling Braut Haaland est à un tournant de sa carrière. Présent au sein du club de la Ruhr depuis janvier 2020, l’attaquant norvégien performe en Bundesliga et a comme objectif premier de disputer la Ligue des champions avec sa formation. « C’est quelque chose de spécial pour moi de jouer la Champions League, et je suis chanceux de la jouer ici (ndlr à Dortmund). Et je me suis fixé l’objectif de la jouer chaque saison pour le reste de ma carrière. La Champions League est vraiment spéciale pour moi. » a-t-il confié lors d’un entretien accordé à Viaplay Football.

Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund si...