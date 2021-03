Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout se met en place pour Haaland à Madrid !

Publié le 21 mars 2021 à 15h00 par Th.B.

Erling Braut Haaland serait dans le viseur du Real Madrid en marge du prochain mercato et Mino Raiola travaillerait pour l’attirer à la Casa Blanca. Évoqué comme potentielle destination, Manchester United serait hors course.

Au Real Madrid, Erling Braut Haaland semble être le bienvenu à en croire les propos énoncés par Karim Benzema en conférence de presse. « Je ne vous parlerai pas d'un joueur qui n'est pas au club. Je suis ici depuis de nombreuses années et chaque mois, nous parlons des joueurs. C'est un très bon attaquant. Si un jour il a l'opportunité de venir et que le club le veut, qu'il vienne ». Et Mino Raiola travaillerait en coulisse pour qu’Erling Braut Haaland débarque à la Casa Blanca à l’intersaison dans le cadre d’une maxi-opération dans laquelle Paul Pogba pourrait lui aussi venir au Real Madrid à en croire The Transfer Window Podcast . Et du côté de Manchester United, on aurait jeté l’éponge pour Haaland.

Manchester United plus dans le coup pour Haaland ?