Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le feu vert pour Paul Pogba !

Publié le 21 mars 2021 à 11h45 par Th.B.

Comme Mino Raiola le déclarait en décembre dernier, l’histoire entre Paul Pogba et Manchester United est amenée à connaître son dénouement cet été d’après Duncan Castles. Le clan Pogba préparerait son départ et le PSG serait en embuscade.

La semaine dernière, Foot Mercato expliquait que Leonardo travaillerait en coulisse afin de pouvoir témoigner de l’arrivée de Paul Pogba au PSG. Faisant du recrutement d’un milieu de terrain relayeur une priorité de son mercato estival, le directeur sportif du PSG aurait déjà entamé les discussions avec Mino Raiola, agent de Pogba, afin de préparer son éventuelle venue au sein du club de la capitale. Et à en croire les informations divulguées outre-Manche, un départ de Paul Pogba de Manchester United se préciserait.

Entre Pogba et Manchester, ce serait bel et bien fini