Mercato - PSG : Leonardo est confronté à un nouveau défi pour une star de Guardiola !

Publié le 21 mars 2021

Leonardo s’intéressant aux joueurs en fin de contrat en marge du prochain mercato, le PSG serait en course pour s’attacher les services de Sergio Agüero, au même titre que le FC Barcelone. L’Inter compterait également jouer sa carte à fond pour le buteur de Manchester City.

Sergio Agüero, à l’instar de tous les joueurs en fin de contrat cet été, fait déjà beaucoup parlé de lui sur le marché des transferts. Du côté de Manchester City, bien que Pep Guardiola ait récemment fait savoir qu’il profiterait de la trêve internationale de cette fin de mois de mars pour se pencher sur la situation d’Agüero, on ne songerait pas vraiment à prolonger le contrat du meilleur buteur de l’histoire du club. En effet, les dirigeants est le staff technique seraient tournés vers l’avenir et il aurait un nom à leurs yeux : Erling Braut Haaland. Le départ de Sergio Agüero de Manchester City serait donc inéluctable. Une occasion en or pour le PSG qui se serait positionné sur le dossier sous l’impulsion de son entraîneur Mauricio Pochettino.

L’Inter s’inviterait à la fête pour Agüero