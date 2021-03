Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour garder Mbappé, Leonardo doit faire un énorme sacrifice

Publié le 21 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Soucieux du rôle qu’il aurait si Lionel Messi venait à signer au PSG, Kylian Mbappé refuserait de prolonger son contrat si Leonardo allait au bout de son idée pour le capitaine du FC Barcelone.

Depuis quelque temps, et particulièrement à partir de l’énorme appel du pied lancé par Neymar en décembre, le PSG est lié au nom de Lionel Messi. Les différents acteurs du club ont pris la parole dans la presse au fil des semaines. Néanmoins, comme Leandro Paredes l’a fait savoir au Journal du Dimanche la semaine dernière, on lui a donné la directive de ne plus parler de Lionel Messi dans la presse. Cela ne veut pas dire que le PSG ne continuerait pas de faire la cour à l’Argentin en coulisse comme L’Équipe et France Football le soulignait dernièrement. Néanmoins, le PSG serait contrait de faire une croix sur Lionel Messi si Leonardo souhaitait mener à bien un dossier brûlant.

Mbappé ne veut pas prolonger si Messi est recruté