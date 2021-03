Foot - Mercato - Chelsea

EXCLU - Mercato - Chelsea : Prolongation en vue pour Thiago Silva!

Publié le 21 mars 2021 à 8h30 par Alexis Bernard

Après avoir quitté le PSG pour Chelsea, Thiago Silva a convaincu les Blues. Au point de voir le club anglais lui offrir une année supplémentaire ?

En tribune pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions (contre l’Atletico de Madrid, 2-0), Thiago Silva a pu montrer toute l’étendue de sa motivation. Du haut de ses 36 ans, O Monstro est toujours aussi à fond et les Blues sont ravis de pouvoir s’appuyer sur son expérience, et ses qualités hors norme. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin prochain, Thiago Silva pourrait même rempiler prochainement.

Tout le monde est d'accord