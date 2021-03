Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Thomas Tuchel pousse pour Thiago Silva !

Publié le 1 mars 2021 à 23h40 par La rédaction mis à jour le 1 mars 2021 à 23h42

Entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel apprécierait particulièrement le profil de Thiago Silva qu’il a côtoyé au PSG. Et l’Allemand ne voudrait pas le voir quitter les Blues en fin de saison.