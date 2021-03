Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une destination déjà à oublier pour Griezmann ?

Publié le 1 mars 2021 à 20h00 par T.M.

Régulièrement annoncé du côté de Manchester United par le passé, Antoine Griezmann pourrait devoir faire une croix sur cette destination en cas de départ du FC Barcelone.

Se dirige-t-on vers un divorce entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone ? Alors que le Français rencontre toujours les plus grandes difficultés pour s’imposer chez les Blaugrana, son avenir pourrait s’écrire loin de la Catalogne. En effet, comme l’a révélé Ok Diario , le Barça ne compterait visiblement plus sur Griezmann pour la saison prochaine, souhaitant ainsi s’en séparer lors du mercato estival. Reste cependant à trouver preneur pour l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid et c’est bien ce qui pourrait être le plus compliqué. Alors que le PSG aurait d’autres plans qu’Antoine Griezmann, il en serait de même pour Manchester United.

Manchester United est passé à autre chose ?