Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo se dirigerait vers…

Publié le 20 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que le PSG et le Real Madrid songeraient à le recruter, Cristiano Ronaldo verrait son avenir se dessiner à la Juventus. Explications.

Depuis l’élimination surprise de la Juventus face au FC Porto la semaine dernière, le nom de Cristiano Ronaldo fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le quintuple Ballon d’or serait susceptible de quitter la Vieille Dame afin de se lancer un nouveau challenge ailleurs après trois échecs cuisants consécutifs en Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam, l’OL et donc Porto. Le PSG serait une option à en croire Le Parisien lorsqu’un retour au FC Barcelone ne cesse de faire parler et même chez les principaux acteurs de ce dossier au Real Madrid. Néanmoins, ce ne serait pas forcément d’actualité.

... la Juventus !