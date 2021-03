Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce terrible message sur le retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 20 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Cristiano Ronaldo est annoncé de retour au Real Madrid, Rivaldo ne voit pas cela comme la meilleure solution.

Entre la Juventus et Cristiano Ronaldo, le divorce pourrait bien se rapprocher. En effet, suite à l’élimination de la Vieille Dame en Ligue des Champions, un énorme froid a été jeté sur l’avenir du Portugais, pourtant encore sous contrat jusqu’en 2022. Alors que les rumeurs sont déjà nombreuses, il est notamment question d’un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, là où il a tout gagné entre 2009 et 2018.

« Si cela ne se passe pas bien… »