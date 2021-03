Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme sortie de Riolo sur l’avenir de Milik !

Publié le 20 mars 2021 à 3h30 par T.M.

Selon certains échos en provenance d’Italie, la Juventus penserait à Arkadiusz Milik. Un dossier sur lequel s’est prononcé Daniel Riolo.

Mis sur la touche à Naples, Arkadiusz Milik a décidé de venir se relancer à l’OM durant le mois de janvier. Toutefois, le Polonais pourrait ne faire qu’un bref passage sur la Canebière. En effet, dans son contrat, une clause libératoire à hauteur de 12M€ pourrait faciliter le départ de Milik lors du prochain mercato estival. Une opportunité qui aurait déjà été cochée par la Juventus, visiblement intéressé à l’idée de rapatrier le buteur de 26 ans en Italie.

« Vous croyez sérieusement que Milik peut refuser la Juve si elle s’intéresse à lui ? »