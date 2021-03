Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux stars du projet McCourt sur le départ ?

Publié le 19 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

En plus de Florian Thauvin qui arrive en fin de contrat, l’OM pourrait voir partir Arkadiusz Milik l’été prochain puisque le buteur polonais se montre très énigmatique sur son avenir.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM a de fortes chances de voir partir Florian Thauvin l’été prochain, l’international français arrivant au terme de son contrat avec le club phocéen qui ne semble pas avoir les moyens financiers de le prolonger. Le secteur offensif de l’OM devrait donc en prendre un sacré coup avec le départ de Thauvin, et un autre grand nom du projet McCourt pourrait également changer d’air…

Milik ne rassure pas forcément pour son avenir