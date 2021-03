Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit déjà des candidatures pour son recrutement !

Publié le 18 mars 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Alors que le prochain mercato estival de l’OM s’annonce périlleux entre le manque de moyens financiers et les joueurs arrivant en fin de contrat, Michaël Cuisance et Pol Lirola ont déjà fait passer un message fort à Pablo Longoria en affichant leur envie de continuer dans le projet McCourt.

De quoi sera fait le mercato estival 2021 de l’OM, qui fait déjà couler beaucoup d’encre ? En effet, des éléments importants du onze-type tels que Florian Thauvin et Jordan Amavi arrivent en fin de contrat, et pourraient donc partir pour 0€. Un facteur qui vient s’ajouter aux soucis financiers du club phocéen, qui devra donc très certainement, comme l’été dernier, agir avec les moyens du bord pour composer son recrutement. D’ailleurs, Pablo Longoria a multiplié ces derniers mois les opérations sous la forme de prêts assortis d’option d’achat afin de pouvoir disposer d’un effectif compétitif à l’OM. Et certains joueurs concernés par cette formule posent déjà leur candidature pour un transfert définitif en fin de saison…

Cuisance et Lirola veulent rester

Ce jeudi, en conférence de presse, Michaël Cuisance a interpellé la direction de l’OM en indiquant qu’il souhaitait rester l’été prochain à l’issue de son prêt, lui qui fait l’objet d’une option d’achat de 18M€ : « Je suis avec un coach qui me plait, qui aime attaquer. Donc moi mon souhait, c’est de rester à l’OM (…) Il y a des suivis avec le Bayern Munich, ils sont souvent en contact avec mon agent. Ils me laissent un peu me concentrer sur l’OM, parce qu’on a encore une saison à finir. Ma préoccupation pour l’instant, c’est l’OM (…) Un deuxième prêt à l’OM ? Je n’y ai pas pensé. Pour le moment, on n’a pas eu de discussion, je suis concentré sur l’OM et j’essaye de faire le maximum et de retrouver mon niveau. Je dois prouver que je peux rester ici », indique Cuisance. Même son de cloche chez Pol Lirola, le latéral droit espagnol, prêté à l’OM par la Fiorentina avec une option d’achat de 12M€ et qui s’est exprimé mercredi dans les colonnes de La Provence sur son avenir : « Mes intentions pour l’été prochain ? Rester ici ! C’est le club parfait pour moi, j’adorerais rester, mais ça ne dépend pas que de moi », a clairement confié Lirola. Pablo Longoria reçoit donc des candidatures en vue du prochain mercato.

