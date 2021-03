Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik met les choses au point sur son avenir !

Publié le 17 mars 2021 à 20h15 par T.M.

Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir d’Arkadiusz Milik. Et face à ce flou, la question a directement été posée à l’attaquant de l’OM.

En janvier dernier, Pablo Longoria s’était remis en quête du « grantatakan » pour l’OM. Et après avoir étudié différentes pistes, le néo-président marseillais s’est tourné vers Arkadiusz Milik, qui était mis de côté à Naples. Après un long feuilleton, le Polonais a été prêté 18 mois, le tout avec une option d’achat. Toutefois, alors que Longoria répète qu’il a le contrôle sur Milik, une clause libératoire à hauteur de 12M€ fait énormément parler en Italie, ce qui pourrait relancer son avenir à l’OM et cela intéresserait énormément la Juventus.

« Je ne pense qu'à l’OM »