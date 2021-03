Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'est pas en position de force pour Moise Kean !

Publié le 17 mars 2021 à 19h30 par A.C.

Leonardo aimerait garder Moise Kean, actuellement prêté au PSG par Everton. Mais la tâche s’annonce compliquée...

C’est un très joli coup signé Leonardo. A la recherche d’un attaquant de pointe, avec Mauro Icardi en seule solution, Leonardo a décidé d’attirer Moise Kean au Paris Saint-Germain. Arrivé en toute fin du dernier mercato estival, L’italien sortait de deux saisons très compliquées. Après avoir explosé à la Juventus, il a en effet enchainé par un prêt peu concluant à l’Hellas Verona, avant de rejoindre Everton en 2019. Mais Kean s’est totalement relancé en France. Profitant des nombreuses absences d’Icardi, il s’est installé à la pointe de l’attaque, totalisant 17 buts en 31 rencontres toutes compétitions confondues. Mais il ne faut pas oublier que Kean n’est que prêté au PSG actuellement et qu’aucune option d’achat n’a été insérée dans les négociations avec Everton...

Leonardo fait tout son possible pour retenir Kean au PSG

C’est pour cela que Leonardo a déjà pris les devants, espérant pouvoir garder Moise Kean la saison prochaine. « On a fait le choix de l'avoir pour un an et ensuite voir la situation » a récemment expliqué le directeur sportif du Paris Saint-Germain au micro de France Bleu . « C'est vrai qu'un joueur comme lui, Everton n'a pas envie de le perdre ». D’après les informations de Sky Sport Italia , le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite ouvrir des négociations avec Everton, afin de trouver une solution pour l’attaquant italien. Reste à savoir quelle option sera envisagée parmi celles récemment évoquées, de la prolongation de prêt jusqu’au transfert définitif. En Angleterre on annonce toutefois des montants très élevées réclamés par Everton, allant de 30 jusqu’à 70M€.

Moise Kean rêverait d’un retour à la Juventus