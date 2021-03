Foot - Mercato

Mercato : Icardi, Milik… Le PSG pourrait rendre un grand service à l’OM !

Publié le 17 mars 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Très performant depuis son arrivée à l’OM en prêt cet hiver, Arkadiusz Milik fait couler beaucoup d’encre dans la presse italienne concernant un éventuel transfert à la Juventus l’été prochain. Et le PSG pourrait d’ailleurs donner un sacré coup de main à l’OM dans ce dossier…

Cet hiver, l’OM a mis le paquet sur l’arrivée d’un renfort offensif de tout premier choix pour compenser le manque de réussite de Dario Benedetto, jetant finalement son dévolu sur Arkadiusz Milik. Le buteur polonais est arrivé de Naples sous la forme d’un prêt de 18 mois, avec une option d’achat fixée à hauteur de 8M€, et il a d’ailleurs réalisé des débuts relativement convaincants avec l’OM (3 buts en Ligue 1, 1 but en Coupe de France). En clair, Milik semble être le fameux grand attaquant, tant attendu depuis le début du projet McCourt. Et pourtant, ces dernières semaines, un vif intérêt de la Juventus est évoqué pour Milik, et ce danger semble clairement se préciser pour l’OM.

La Juventus cible bien Milik, mais…

Il semblerait qu’une clause incluse dans le contrat d’Arkadiusz Milik permette aux clubs italiens de pouvoir annuler son prêt si l’OM ne se qualifie pas pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, et le transfert du buteur polonais coûterait alors 12M€. Un procédé qui semble plus que jamais intéresser la Juventus, d’autant que le club bianconero semble bien parti pour perdre Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato estival. Mais Milik est-il sa grande priorité pour autant ? Comme l’a annoncé Tuttosport ce mercredi, le buteur de l’OM passerait en réalité en 3 ou 4e choix pour la Juve, derrière Sergio Agüero (Manchester City) mais également deux buteurs du PSG : Mauro Icardi et Moise Kean. En clair, si le club parisien décidait de lâcher Mauro Icardi l’été prochain, ou bien de ne pas recruter définitivement Moise Kean qui est prêté par Everton, l’OM n’aurait vraisemblablement plus rien à craindre pour l’avenir de Milik. Le décor est donc posé…

Longoria reste serein