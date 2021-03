Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 mars 2021 à 15h15 par Th.B.

Régulièrement annoncé du côté du Real Madrid et du PSG, Cristiano Ronaldo aurait plus de chances de rebondir à Manchester United en cas de départ de la Juventus.

Les journées se suivent et les spéculations autour de l’avenir de Cristiano Ronaldo se multiplient. En effet, à en croire les différents médias, le PSG serait susceptible de se lancer sur les traces du quintuple Ballon d’or s’il décidait de plier bagage en fin de saison, soit à un an de l’expiration de son contrat à la Juventus. D’ailleurs, As révélait récemment que la Juve serait prête à le libérer de sa dernière année de contrat, lui qui coûterait trop cher pour le club bianconeri qui traverse une crise financière. Le Real Madrid ferait cependant figure de favori et un retour de Ronaldo à la Casa Blanca fait les gros titres des journaux espagnols.

Direction Manchester United pour Cristiano Ronaldo ?