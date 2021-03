Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enfin une nouvelle rassurante dans le dossier Milik ?

Publié le 17 mars 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Actuellement prêté à l’OM par Naples, Arkadiusz Milik figurerait sur les tablettes de la Juventus pour l’été prochain. Mais le buteur polonais ne serait pas une option prioritaire pour la Vieille Dame…

« On a le contrôle du joueur pour décider ce qu'on va faire dans le futur (…) Notre intention est de garder Milik dans le futur de ce club. L'OM a le contrôle total sur la situation du joueur » , indiquait récemment Pablo Longoria, le président de l’OM, sur l’avenir d’Arkadiusz Milik qui fait l’objet de nombreuses spéculations en Italie. En effet, le buteur polonais prêté avec option d’achat par Naples figurerait sur les tablettes de plusieurs cadors de Serie A, et une mystérieuse clause pourraient d’ailleurs leur permettre de casser le prêt de Milik à l’OM et de le récupérer pour 12M€. Mais Longoria peut néanmoins être rassuré sur un point…

Milik n’est pas le premier choix de la Juve