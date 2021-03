Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme coup de bluff de Longoria avec Milik ?

Publié le 16 mars 2021 à 20h10 par A.C.

Arrivé cet hiver en provenance du Napoli, Arkadiusz Milik est régulièrement annoncé proche d’un possible départ de l’Olympique de Marseille.

A peine arrivé, déjà parti ? Alors que son adaptation a été freinée par une blessure, Arkadiusz Milik commence à trouver sa place à l’Olympique de Marseille. L’arrivée de Jorge Sampaoli semble d’ailleurs l’avoir galvanisé, tout comme le reste de l’effectif marseillais. Pourtant, en Italie on continue d’annoncer que Milik ne devrait pas faire long feu à l’OM. Certains médias parlent d’une clause de 12M€, d’autres d’un gentlemen agreement entre le joueur et son club. Deux scénarios balayés par Pablo Longoria. « On a le contrôle du joueur pour décider ce qu'on va faire dans le futur » a expliqué le président de l’OM. « Notre intention est de garder Milik dans le futur de ce club. L'OM a le contrôle total sur la situation du joueur ». Cela n’a toutefois pas suffi à calmer la presse transalpine...

Longoria serait prêt à faire une fleur à la Juventus